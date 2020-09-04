Предлагаем гороскоп на пятницу, 4 сентября, для всех знаков Зодиака. Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично. Некоторые знаки Зодиака могут ощущать переизбыток сил и творческой энергии, которую лучше направлять на физические упражнения, чтобы избежать агрессивных поступков и действий.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас есть шанс стать настоящим профессионалом в своем деле и передать свои знания тем, кто хочет добиться карьерных высот в вашей специализации. Главное - получить удовольствие от процесса обучения подрастающего поколения.

Телец (21.04 - 20.05)

Постарайтесь использовать день, чтобы отследить процессы, которые сейчас происходят в вашей жизни. Расставьте приоритеты и разложите задачи по первоочередности. Устанавливая собственные правила, постарайтесь прежде дать себе обещание уважать и выполнять их.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Важным критерием для достижения успеха станет изобретательность Близнецов. Привычные методы решения проблем могут стать неэффективными. К тому же, ваш организм в этот период особо уязвим, поэтому звезды советуют вам избегать переутомления, чтобы не заболеть.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам потребуется какое-то время, чтобы добиться желаемых высот в карьере. Каждый день необходимо повышать уровень квалификации, чтобы конкурировать на мировом уровне. Иногда недостаточно признать свои ошибки, нужно научиться работать над качественными переменами.

Лев (23.07 - 23.08)

День сложится благоприятно, если Львы проявят настойчивость и осознанность на пути к цели. Вероятнее всего, придется не раз оступиться на пути к задуманному, однако звезды советуют дать себе еще один шанс и доказать окружению, на что вы способны.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам наверняка потребуется не одна встреча с экспертами в вашей отрасли, чтобы сформировать четкую картину происходящего. Старайтесь не только накапливать опыт, но и применять его, ведь современные тренды меняются очень быстро.

Весы (24.09 - 23.10)

В вашей жизни происходят некоторые изменения, а с рядом задач лучше справляться не в одиночку. Сегодня подходящий день, когда вам на выручку с благодарностью придут те, кому еще вчера помогали вы. Некоторые деловые отношения могут через время перерасти в романтические.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ничто не может заменить Скорпионам радость живого общения и встречи с друзьями. Любые ваши рабочие проекты могут обогатиться инновациями, если вы сможете понять мысли потребителя и обсудить современные тенденции с теми, кому доверяете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня нужно действовать, а не ждать, когда все сложится так, как вам бы хотелось. Преодолеть преграды вам поможет ваше трудолюбие. В вашей жизни усиливаются тенденции, которые позволяют вам испытывать радость. Вы щедро делитесь эмоциями с теми, кто вам близок.

Козерог (22.12 - 20.01)

Мысли о личном могут мешать Козерогам сконцентрироваться на работе. Вы желаете узнавать мир с любимым человеком и одновременно стать узким специалистом в выбранной отрасли. Совместить личную жизнь и карьеру возможно, если положиться на интуицию.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы тонко реагируете на изменения в мире. Несмотря на успех и качество вашей работы, вы ищите новые подходы, которые могли бы улучшить ваше финансовое положение. В скором времени есть шанс выйти на новый уровень, но будьте готовы быстро обучиться чему-то определенно новому в своей жизни.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы смогут ощутить душевное равновесие, несмотря на некоторые трудности. Возможно, придется отложить часть важных дел, чтобы помочь близким, навестить друзей или родственников, нуждающихся в вашей поддержке. Вы не пожалеете о своем решении.

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