Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что, по его мнению, "лучше вообще на время отказаться от Минского сценария возвращения Донбасса".

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По мнению Гармаша, идея предоставления особого статуса не только ОРДЛО, а всему Донбассу, о которой заявил в интервью "Стране" заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, станет началом фрагментации страны и "превратит Донбасс в пророссийское гетто, ненавидимое всей Украиной за его пророссийскость".

"По мне, так лучше вообще на время отказаться от Минского сценария возвращения Донбасса, чем возвращать его на условиях России. Если мы не можем выполнить Минск с пользой для нас, интерпретировать "особый статус" и другие обязательства по Минску в приемлемом для Украины варианте, то зачем нам такой Минск?" - заявил Гармаш.

Между тем, контактная группа, куда назначили Гармаша, как раз и создана для того, чтоб прорабатывать вопрос реализации Минских соглашений на практике, обращает внимание Telegram-канал "Политика Страны".

"И если Гармаш против них, то что он в этой группе делает? И ещё интересно - сделает ли на этот раз Ермак заявление о том, что мнение Гармаша по Минским соглашениям - это его частное мнение, которое не отражает позицию украинской делегации в ТКГ? Или Ермак реагирует только на возмущения "партии войны" заявлениями Фокина? (Речь о комментарии ОП по поводу интервью Фокина - Ред.)" - пишет Telegram-канал.

Отметим, что в Генассамблее ООН заслушали доклад по итогам работы в прошлом году, в котором Минские соглашения названы единственной основой для достижения мира в Украине.

Также мы писали о том, почему "партия войны" обрушилась на Фокина после интервью "Стране".