Во время вступительной кампании 2020 года было зарегистрировано 962 тысяч е-заявлений. Фото: pxhere.com

По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, 79,2% абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения Украины (вузы).

Кроме того, согласно итогам вступительной компании, лидерами высших учебных заведений, куда чаще всего абитуриенты подавали документы, стали вузы Киева и Львова, как и в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки на своем сайте.

"В этом году на бюджетную форму или форму регионального заказа по 1 и 2 приоритетам принято 49 тыс. 277 заявлений в учреждения высшего образования или 79,2% поступающих получили рекомендации, то есть имели возможность вступить в наиболее желанные вузы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.

Также во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. е-заявлений. Их подали почти 191 тысяч абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году.

МОН сформировало рейтинг из десяти высших учебных заведений по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 783;
  2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 37 278;
  3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32 480;
  4. Национальный университет "Львовская политехника" - 26 555;
  5. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 22 134;
  6. Национальный авиационный университет - 20 643;
  7. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 17 052;
  8. Киевский университет имени Бориса Гринченко - 16 075;
  9. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова - 13 983;
  10. Киевский национальный торгово-экономический университет - 12 886.

Согласно предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Напомним, ранее мы сообщали, где смотреть списки поступивших на бюджет.

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