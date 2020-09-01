По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, 79,2% абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения Украины (вузы).

Кроме того, согласно итогам вступительной компании, лидерами высших учебных заведений, куда чаще всего абитуриенты подавали документы, стали вузы Киева и Львова, как и в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки на своем сайте.

"В этом году на бюджетную форму или форму регионального заказа по 1 и 2 приоритетам принято 49 тыс. 277 заявлений в учреждения высшего образования или 79,2% поступающих получили рекомендации, то есть имели возможность вступить в наиболее желанные вузы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 75,4%.

Также во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. е-заявлений. Их подали почти 191 тысяч абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году.

МОН сформировало рейтинг из десяти высших учебных заведений по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 783; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 37 278; Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32 480; Национальный университет "Львовская политехника" - 26 555; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 22 134; Национальный авиационный университет - 20 643; Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 17 052; Киевский университет имени Бориса Гринченко - 16 075; Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова - 13 983; Киевский национальный торгово-экономический университет - 12 886.

Согласно предоставленным рекомендациям на бюджет в десятке лидеров вузов - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Напомним, ранее мы сообщали, где смотреть списки поступивших на бюджет.

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