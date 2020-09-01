Суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине уже к началу октября может вырасти до отметки в 3 тысячи.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видео обнародовано в YouTube.

"Сегодня у нас - от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до 3 тысяч больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в связи с этим смягчение карантинных мер, в том числе открытие границ, произойдет тогда, когда в течение двух недель будет наблюдаться снижения прироста заболевших.

Прогноз Шмыгаля - с 11:18

Напомним, что 1 сентября Минздрав сообщил, что за сутки 2088 украинцев заразились коронавирусом.

Также мы писали, что 29 августа в стране был зафиксирован антирекорд по новым случаям Covid-19: число зараженных увеличилось на 2 481 человека.