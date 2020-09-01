У мэра Тернополя Сергея Надала выявили коронавирусную болезнь. Ближайшие две недели городской голова проведет в режиме строгой самоизоляции. Никто из окружения Надала на данный момент не заболел.

Об этом во вторник, 1 сентября, на своей личной странице в Facebook написал сам чиновник.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности - неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - пишет городской голова.

В ближайшие две недели мэр Тернополя перейдет на режим строгой самоизоляции и будет держать связь с командой дистанционно.

"Хорошо, что в настоящее время кроме меня ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений советы не оказался инфицированным", - добавил градоначальник.

По словам Надала, он, его команда и ближайшее окружение регулярно проходят тестирование на коронавирус на протяжении последних пяти месяцев.

Напомним, за последние сутки в Тернопольской области выявлено 180 новых случаев Covid-19, это четвертый показатель среди областей Украины.

Ранее стало известно, что кандидатом на пост мэра Тернополя от партии "Слуга народа" станет Виктор Гевко (комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "95 квартал").