За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 176 человек. Среди заболевших 11 медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Кроме того, за сутки пять человек умерли. Всего за период эпидемии инфекция унесла жизни 213 киевлян, а количество больных составило 13 546.

Серди заболевших за сутки:

101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет

62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет

9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

В Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. В Деснянском районе – 25 случаев.

"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько стремительно будет распространяться вирус. От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!", - написал глава города.

Напомним, по данным на 1 сентября, за сутки 2088 украинцев заразились коронавирусом.

При этом, как сообщили в Минздраве, Харьковская и Одесская области лидируют по числу новых пациентов с коронавирусом.