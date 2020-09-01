В Украине с 1 сентября начинает работать новый механизм получения денежной компенсации социального проекта "пакет малыша" (бэби-боксы).

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - сказано в сообщении.

Соответствующий механизм Минсоцполитики представило в инфографике.

Согласно сообщению, за денежной компенсацией стоимости "Пакета малыша" могут обратиться родители, у которых только родился ребенок, а также те, кто не получил помощь в 2020 году - в таком случае обратиться за компенсацией можно в течение 12 месяцев с момента рождения малыша.

Получателю денежной компенсации будет нужно обратиться в "ПриватБанк" и открыть там счет со специальным режимом использования. В Минсоцполитики отмечают, что средства могут быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Для получения такой компенсации родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с пакетом документов, включающим в себя копию свидетельства о рождении ребенка, справку из роддома о неполучении "Пакета малыша" (для детей, рожденных в 2020 году), копию ИНН родителя.

После получения компенсации ее можно самостоятельно тратить в определенных точках торговли или через интернет-магазины для приобретения следующих вещей: детских товаров (средств ухода, в том числе подгузников и салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец и одеял) и товаров для роженицы.

Напомним, "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми, который стартовал 1 сентября 2018 года.

Ранее мы сообщали, что в этом году выдача бэби-боксов приостановилась. Их получали не все мамы, женщин записывали в лист ожидания. Подробнее можно почитать в нашем материале "Почему заблокировали проект "Пакет малыша" и что с ним будет дальше".