В новом учебном году, который стартовал в Украине сегодня, 1 сентября, школьники могут обучаться и в традиционном, и в дистанционном формате.

Об этом 1 сентября в эфире "Завтрака с 1+1" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видео обнародовано в YouTube.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в текущем учебном году в Украине продолжат транслировать телеуроки - чтобы дети в селах также имели возможность учиться дистанционно.

Что касается масок и антисептиков, которые должны предоставляться школьникам, на них регионы должны получить субвенцию из государственного бюджета. На эти деньги местные органы власти могут осуществлять закупку необходимых средств.

По его словам, если денег не хватит, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений.

"Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель - и мы будем контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал премьер-министр.

Что касается вузов, то они будут работать так же, как средние и дошкольные учебные заведения, однако если вуз будет находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Шмыгаль об обучении в условиях коронавируса - с 01:33

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала, как будут работать школы и ВУЗы Украины с 1 сентября.

Также мы писали о том, что школьникам Ивано-Франковска продлили каникулы до середины сентября.