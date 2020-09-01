Вчера директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал решение Конституционного суда, который признал его назначение незаконным.

Вкратце - он не собирается в отставку и считает, что досидит до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году.

Заявление главного антикоррупционера показывает, что он не считает для себя указом ни решение Конституционного суда, ни заявление Офиса президента, которым Банковая фактически признала, что Сытник более не глава НАБУ.

Вероятно, он надеется на поддержку со стороны западных посольств в этой ситуации. Несмотря на то, что с точки зрения закона его нахождение на посту становится все более сомнительным.

Разбирались, почему глава НАБУ не собирается в отставку и удастся ли его туда отправить.

Что решил Конституционный суд

Судьи 28 августа вынесли вердикт: назначение Сытника директором НАБУ в 2015 году было незаконным. Не имел президент - а им на тот момент был Петр Порошенко - по Конституции таких полномочий.

Между тем это право президента прописано в законе о Национальном антикоррупционном бюро - что именно Банковая назначает директора НАБУ после его избрания на конкурсе.

В то же время КС оспорил не этот закон (который сейчас, кстати, тоже на рассмотрении судей), а конкретный указ Порошенко о назначении Сытника по результатам конкурса. Иск подали несколько депутатов, среди которых "слуги народа" Александр Дубинский и Макс Бужанский, а также Виктор Медведчук из "Оппоплатформы".

После решения появились первые его толкования.

Один из конституционных судей Игорь Слиденко заявил, что решения КС не являются нормами прямого действия. Их обязаны реализовать органы власти - то есть отправить Сытника в отставку или нет. При этом все предыдущие решения директора НАБУ и этого органа в целом остаются в силе.

Юристы Андрей Портнов и Ростислав Кравец, напротив, считают, что с момента вердикта Сытник не может управлять вверенным ему ведомством. И все приказы за его подписью являются необязательными к исполнению.

Интересно, что о том же сказал и представитель президента в Конституционном суде.

"С юридической точки зрения, Артем Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу", - заявил Федор Вениславский.

В самом же НАБУ заявили, что уволить Сытника может только Рада, которая должна сперва изменить закон об агентстве, где прописано право президента назначать директора. Поэтому пока "Артем Сытник по закону будет выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ".

Однако определяющей должна была стать позиция Офиса президента, который и организовал, судя по всему, неприятное для Сытника решение Конституционного суда.

На Банковой дали понять, что не считают Сытника более директором НАБУ, заявив, что готовы работать с "исполняющим обязанности". Хотя его фамилии не назвали.

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя.

То есть, другими словами, и юристы, и Офис президента трактуют решение суда таким образом, что Сытник более не является главой НАБУ.

Что в общем-то понятно и с точки зрения обычной логики - если указ о назначении Сытника признан неконституционным, то он не имеет права занимать свой пост.

Но при этом сам глава НАБУ, как видим, уходить не планирует.

Вчера вечером он сказал, что в отставку не собирается и никаким "и.о." себя не воспринимает. И решение Конституционного суда Украины ему здесь не указ.

"Президент не может меня уволить". Что ответил Сытник

Директор НАБУ удивился, что в Офисе президента назвали его "исполняющим обязанности". И заявил, что сам он себя таковым не считает.

"На сегодняшний день ничего не изменилось, мы работаем в штатном режиме: как директор НАБУ, так и НАБУ в целом", - заявил он в интервью "Радио Свобода" 31 августа.

Аргументация такова. Указ Порошенко о назначении Сытника прекратил свое действие после того, как директор приступил к должностным обязанностям. Поэтому его отмена никаких юридических последствий иметь не может.

"Акт индивидуального действия исчерпывается моментом его исполнения. То есть указ президента издали, после того, как я приступил к исполнению своих полномочий, этот указ фактически исчерпал свое действие. Его отмена абсолютно не означает прекращения моих полномочий или моего увольнения", - считает Сытник.

Он заявил, что тогда точно так же неконституционно президент назначает главу ГБР, пограничной службы, Нацгвардии и других учреждений, которые прямо не записаны в Конституции.

Из чего глава НАБУ сделал еще один интересный вывод: что и уволить его Зеленский не сможет. "Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится (в 2022 году - Ред.) и, конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не может меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции", - заявил директор антикоррупционного ведомства.

Также он заявил, что никакого исполняющего обязанности НАБУ нет в природе - поскольку сам Сытник не умер и не заболел, а также не находится в отпуске.

Еще раньше с похожей позицией выступило НАБУ.

То есть Артем Сытник публично заявил, что он не считает себя уволенным или нелегитимным. Да еще и сделал заявку на то, что досидит до конца своей каденции, то есть будет руководить НАБУ еще два года.

Другими словами шеф Антикорбюро "послал" Офис президента - именно такой термин уже используют в соцсетях.

"Сытник выше президента и Конституции". Реакция соцсетей

"Сытник послал Зеленского и Конституцию. Отреагирует ли на это Зеленский?", - задается вопросом политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что в законодательстве есть коллизия. С одной стороны в законе о НАБУ прописано, что указ президента о назначении директора может быть отменен только в ряде случаев - но решение Конституционного суда в них не входит.

С другой стороны - Основной закон имеет высшую юридическую силу. Поэтому Конституционный суд имеет право отменять нормативные акты, если даже это не предусмотрено обычным законом.

Как мы уже говорили выше - есть коллизия и более серьезного порядка: в Конституции вообще не прописано право президента формировать руководство НАБУ. В тоже время это право есть в законе о самом ведомстве. Сейчас это противоречие также рассматривается в Конституционном суде. Также КС принял к производству закон о Высшем антикоррупционном суде, где та же самая коллизия.

И, если суд разрешит эти вопросы так же, как и дело с назначением Сытника, это подвесит всю антикоррупционную вертикаль, курируемую американцами в Украине.

"Интересна не столько коллизия, сколько невероятная самоуверенность Сытника: обычный директор далеко не самого главного учреждения в стране прямо и официально заявляет, что любые решения президента целой страны, за которого проголосовали 13,5 миллионов - ничто, юридически ничтожны, если тот захочет устранить Сытника с должности.

То бишь, Сытник выше президента и неподотчетный никому.

Извините, но мы, кажется, ничего такого в Конституции не писали и абсолютно неподконтрольного монстра не легитимировали. Интересно, как быстро Зеленский докажет Сытнику, что из него хреновый Маклауд?", - пишет Голобуцкий.

Юрист Андрей Портнов уверен, что заявления Сытника - это узурпация властных полномочий.

"После сегодняшнего заявления НАБУ об отказе исполнять решение Конституционного Суда, директор Бюро Сытник совершил преступления, предусмотренные ст. 382, 353 УК Украины (неисполнение решения суда и самовольное присвоение властных полномочий).

В своём желании держаться любой ценой за власть и внешних управителей, бывший директор НАБУ создал совершенно конкретное юридическое основание для вручения ему подозрения и избрания меры пресечения.

КСУ более, чем определённо установил: "Указ о назначении А. Сытника директором НАБУ утрачивает силу со дня вынесения решения Конституционного Суда".

Все попытки прочитать это как-то по-другому — узурпация власти. Уполномоченными органами государства на инициирование государственной реакции на совершенное преступление являются ГБР и Печерский районный суд Киева.

Призываю власти действовать жестко — это будет существенным шагом на усиление суверенитета и независимости. Надо наказывать за наглое и неадекватное поведение".

Нардеп Макс Бужанский, соавтор представления в Конституционный суд, иронизирует, что после заявлений Сытника он может передавать должность уже по наследству.

"Ожидаю, что НАБУ выступит с заявлением о том, что после смерти Сытника, дай Бог ему здоровья, должность Директора передаётся по наследству членам его семьи.

Иначе конец реформам.

Пусть хоть распоряжение на выдачу носовых платков подпишет, сразу получит уголовное дело".

"Сытник останется главой НАБУ, несмотря на решение Конституционного суда.

Я думаю, что пора уже официально закрепить в Конституции Украины принцип, согласно которому единственным источником власти в стране является посольство США.

По крайней мере, так будет честно", - считает журналист Юрий Ткачев.