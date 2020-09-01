Днем во вторник, 1 сентября, начнется четвертая сессия Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят повестку дня, изменения в бюджет на текущий год и Налоговый кодекс, а также другие документы.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Так, в первом чтении депутаты рассмотрят проекты законов о внесении изменений бюджет относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность.

Во втором чтении - законопроекты о получении документов разрешительного характера, исполнительном производстве, внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Напомним, ранее "Страна" уже рассказывала о том, чем займется Рада на четвертой сессии.

Также мы писали, что министра Степанова вызвали в Раду отчитаться о ситуации с коронавирусом.