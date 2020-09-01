Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину и из страны уже и во второй половине сентября. Вероятно, это связано запретом на въезд в Украину иностранцам, который продлится до 29 сентября в нашей стране.

Соответствующая информация указана в системе бронирования, где с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

В частности, невозможно забронировать рейсы в Венгрию, Италию, Германию, Польшу и Литву.

Из Киева запланированы только два рейса в Кипр на 20 и 27 сентября.

Несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид) запланированы на период с 15 по 29 сентября.

Также во второй половине есть рейсы в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов - Львова, Харькова, Одессы и Херсона рейсов в указанный период нет вовсе.

В настоящее время, крупнейший лоукостер пока не анонсировал отмену рейсов, но, очевидно, что в системе бронирования они отсутствуют.

Напомним, запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом. Такое решение принял Кабмин на заседании 26 августа.

Также мы писали, что МАУ массово отменила рейсы из-за запрета на въезд иностранцам в Украину.