Вчера больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили в Харьковской области. Фото: "Страна"

По итогам вчерашнего дня Харьковская область стала лидером по суточному приросту новых пациентов с коронавирусом. В регионе выявили 262 случаев Covid-19. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 сентября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки самое большое число новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 262, Одесской - 211, Львовской - 193, Тернопольской - 180, Киеве - 176, Ивано-Франковской области - 169 и Черновицкой области - 117 случаев", - сказал Максим Степанов.

Степанов о регионах - с 04:35

Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки 2088 украинцев заразились коронавирусом. Общее число лабораторно подтвержденных случаев возросло до 123 303. 

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