Сегодня среда, 2 сентября. Мы публикуем для читателей "Страны" гороскоп на этот теплый осенний день, а астропрогноз на целый месяц - здесь.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждет насыщенный день. У вас будет много дел. Самое важное - распределить их в порядке приоритетности, а начинать выполнять рекомендовано с самых трудоемких; легкие оставьте на вторую половину дня.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам важно заняться своим здоровьем. Если будете чувствовать ухудшение состояния - обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Всем остальным - постараться не употреблять вредную пищу и алкоголь.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам нужно прислушиваться к своей интуиции. Особенно это касается принятия решений по работе. В личной жизни тоже могут возникнуть спорные вопросы, но в них представителям знака лучше обращаться к своему сердцу.

Рак (22.06 - 22.07)

Первую часть проведите размеренно и вдумчиво, не принимайте решений на эмоциях. После обеда ускоряйтесь по всем задачам. Также к вам могут обратиться за консультацией. Интересно, но в итоге она будет полезна и вам самим.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов отличный день для подготовки запасов на зиму. Это может быть как покупка одежды и обуви по выгодной цене, так и самые разнообразные овощные, фруктовые, ягодные, травяные заготовки. Уже скоро вы скажете себе за это "спасибо".

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев могут случиться форс-мажоры, которые вскроют накопившиеся давно проблемы. К счастью, решить их в итоге окажется проще, чем вы думали. Главное - постарайтесь посмотреть на них под другим углом и сделать неординарный ход.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы в этот день окажутся перед сложным выбором. Быть может, он будет даже жизнеопределяющим. Нет сомнений, что вы поступите правильно. Не сомневайтесь в себе и не нервничайте. Вы на верном пути.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня придется побороть несвойственную вам черту характера - нерешительность. Сметать все на своем пути, как говорится, не надо. Однако постарайтесь все-таки донести свою мысль и позицию, даже если это не будет просто.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов сегодня ждет хороший день в плане общения со своими близкими. У вас может состояться важный разговор с самыми родными людьми, которого в некоторым смысле вы опасались. Подбирайте слова и будьте деликатными.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня особенно внимательно контролируйте свои финансовые расходы. Что касается крупных покупок, приобретайте только то, что запланировали заранее. Также подходите внимательно к вопросам досуга, чтобы вечер не был упущен.

Водолей (21.01 - 20.02)

Внимательно слушайте окружающих и прислушивайтесь к их мнению. Они могут говорить мудрые вещи, несмотря на то, что и будут идти вразрез с вашей позицией. Постарайтесь тонко чувствовать ситуацию.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня найдите время для своего хобби июли спорта. Вкусный обед поднимет ваше настроение, а общение с друзьями поможет решить бытовые и финансовые вопросы. Постарайтесь пораньше лечь спать.