Из-за стремительного распространения коронавируса в Украине, где сегодня, 1 сентября зафиксировали еще 2088 заболевших Covid-19, футбольный клуб "Динамо" может провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с голландским "АЗ Алкмаар" не в Киеве, а на нейтральном поле.

Об этом сообщает "Футбол News".

Так, окончательное решение по проведению матча будет принято УЕФА в ближайшее время. Встречу перенесут на нейтральное поле, если количество заболевших коронавирусом в столице Украины будет расти. Планируется, что встреча состоится 15 или 16 сентября, где победитель определится по итогам одной игры.

Отмечается, что власти Нидерландов внесли Украину в "красную" зону стран из-за большого количество случаев зараженных коронавирусом. После возвращения из таких стран нужно обязательно уйти на двухнедельный карантин.

Согласно медпротоколу УЕФА, команда имеет право затребовать у соперника проведения матча на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое 0:3. Далее команды с помощью УЕФА определяют нейтральную страну и несут общие расходы.

Напомним, ранее динамовцы Киева выиграли первый трофей с новым главным тренером в матче против его прежней команды "Шахтер". "Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.