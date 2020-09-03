Всем читателям предлагаем астропрогноз для двенадцати знаков Зодиака на четверг, 3 сентября, а в отдельном материале - на весь сентябрь. Сегодня пятнадцатые лунные сутки. Убывающая Луна в знаке зодиака Рыбы. День наполнен искушениями, а события будут зависеть от выбранного пути и ваших реакций на происходящее. Есть вероятность осложнения отношений с близкими.

Овен (21.03 - 20.04)

Одним из самых падких на искушения Овнам нужно быть морально стойкими и эмоционально сильными, чтобы не выплескивать на окружающих свою ярость. Звезды указывают на лучший путь для вас - это дорога равноправия, взаимовыручки и общих интересов.

Телец (21.04 - 20.05)

Ваша тяга к излишествам может сослужить сегодня плохую службу. Ненасытность касается не только еды, но и всего остального в вашей жизни. Успеха смогут добиться Тельцы, которые всему знают меру, без чрезмерной самовлюбленности и думающие в долгосрочной перспективе.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецов будет отличать привычка искажать информацию из-за субъективного взгляда на происходящее. Поэтому день не самый удачный для выступлений на широкую публику, но благоприятный для романтических свиданий и совместных мероприятий с детьми.

Рак (22.06 - 22.07)

День подходит для Раков, которые привыкли ставить любимых выше себя и своих интересов, жертвуя материальными благами и личным временем. Сегодня самое время изменить свое поведение: начать в первую очередь думать о себе и приступить к реализации намеченных планов.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы могут проявить чрезмерную заносчивость и самонадеянность, от которой иногда устают даже любящие вас люди. Если не в силах сдержать эгоистические порывы - лучше скрыться с глаз родных людей и уйти на время в светское общество, где такое поведение оценят.

Дева (24.08 - 23.09)

Звезды советуют Девам перестать сравнивать себя с остальными, особенно когда дело касается отношений. Возникает вопрос о том, умеете ли вы вообще выражать любовь. Сегодня прекрасное время, чтобы проявить столь нетривиальные для вас качества.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весов ожидает благоприятный день, полный подарков и внимания. Конечно, в отношениях не последнюю роль играет ваша приятная внешность и стильная одежда, но главнее всего - ваша внутренняя красота. Ее и нужно доносить окружению.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионов может погубить их жажда контролировать ситуацию и людей вокруг, а также стремление к манипуляциям. Старайтесь поддерживать золотую середину во взаимоотношениях с окружающими. Градус взаимных претензий может снизить ваша лояльность и уравновешенность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут многого добиться природным обаянием и умением завязывать приятные знакомства благодаря флирту. В таких тонкостях бывает непросто сохранять верность, поэтому будьте начеку. То, что для вас безобидная игра, для других имеет романтический оттенок.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам лучше не пытаться установить на работе или дома свои правила или обыграть конкурентов, доказывая свое превосходство в финансовом плане. Прекращайте демонстрировать свое благополучие и тогда оно неотступно будет подле вас.

Водолей (21.01 - 20.02)

У некоторых Водолеев намечается удачное сотрудничество с иностранцами или путешествие за границу. Однако проницательность и выверенные действия Водолеев могут на этот раз не сработать. Корректируйте правильное представление о себе у окружающих, сохраняя баланс интересов и простор для действий.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы склонны весь день провести витая в облаках и размышляя о призрачных реалиях собственного мира, который не пересекается с миром вашего близкого окружения. Звезды советуют вам предпочесть согласие ссорам. День подходит для работы в саду или благоустройства дома.