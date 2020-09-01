В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер известный советский и российский детский писатель Владислав Крапивин. Это случилось утром во вторник, 1 сентября.

Об этом со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину сообщает ТАСС.

Владислав Крапивин был повторно госпитализирован после лечения пневмонии. Утром 1 сентября ему стало плохо, его перевели в реанимацию, где он и скончался.

Сын писателя Алексей рассказал E1, что последние трое суток у его отца "обострились все диагнозы", из-за чего он и его брат Павел по очереди дежурили в больнице.

"Летом у него, как я понимаю, была "корона", об этом почему-то избегают говорить. От нее вылечили", — сказал Крапивин.

Писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Ключевыми считаются "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".

Напомним, в конце августа в России умер создатель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров.

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