В центре Полтавы, на остановке "Корпусный сад" произошла драка между девушками. По словам очевидца, компания людей вышла из местного караоке-бара "Граммофонъ" и начала бить одну из девушек.

Видео произошедшего появились в соцсетях.

Так, на улице Соборной компания молодых людей методом жестокой драки выясняла отношения в городе.

На видео, которое разместил Telegram-канал "ХП" видно, как, вероятно, нетрезвые девушки дергают друг друга за волосы, а потом две руками и ногами бьют по голове третью. По словам свидетелей, драка завязалась весьма неожиданно. Компания людей вышла из местного караоке-бара "Граммофонъ" и начали ногами бить девушку со светлыми волосами.

В управлении ГУНП в Полтавской области сообщили, что на видео зафиксировано нарушение уголовного законодательства. Однако для начала процессуальных действий полиция не соответствующего заявления от потерпевшей стороны. Поэтому правоохранители просят пострадавших обратиться к ним.

Ранее мы писали, что в Киеве толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

Также сообщали о драке во Львове со стрельбой, где был раненый.