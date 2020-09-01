В ночь на 1 сентября в центре Киева, а именно на Бессарабской площади, автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, где в это время находились посетители. Один из них пострадал, его отправили в больницу.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Машина марки Volkswagen с номерами CB 5810 CA въехала в людей, которые отдыхали в заведении. В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель устроил множественное ДТП. Он пытался скрыться от патрульных и разбил пять автомобилей на улице Антоновича. Также мы сообщали, что под Киевом автомобиль с подростками влетел в бетонный забор.