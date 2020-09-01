В Генассамблее ООН заслушали доклад о работе Совбеза безопасности в 2019 году, где содержались данные о ситуации в Украине. В его рамках прозвучал тезис о том, что Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на Донбассе.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Об Украине и Донбассе докладывали помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Они сообщали Совету о том, что Минские договоренности, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины.

Напомним, заместитель главы украинской делегации Фокин в интервью "Стране" заявил, что считает необходимым провести всеобщую амнистию и дать Донбассу особый статус.

Впрочем, после этого на него обрушилась волна критики. Он же сказал, что озвучивал положения Минских договоренностей.