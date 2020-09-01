Власти США помогут Тайваню противостоять экономическому давлению Китая, который, по версии контрразведки, представляет угрозу американским выборам.

Об этом во понедельник, 31 августа, заявил на онлайн-мероприятии фонда Heritage Foundation помощник американского госсекретаря по Восточной Азии и делам Тихого океана Дэвид Р. Стилвелл, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем продолжать помогать Тайбэю противостоять кампании Коммунистической партии Китая по давлению, запугиванию и маргинализации Тайваня", - подчеркнул Стилвелл. По его словам, Вашингтон активно строит новый экономический диалог с Тайбэем.

Наблюдатели США расценили это как очередной этап поддержки частично признанной республики, которая сопротивляется непрерывно усиливающемуся давлению материкового Китая.

Тем не менее, Стилвелл охарактеризовал действия Соединенных Штатов всего лишь как "корректировку" отношений КНР и Тайваня и подчеркнул, что точка зрения Вашингтона на "единый Китай" остается неизменной.

Напомним, не так давно государственный секретарь США Майк Помпео выступил в Библиотеке Ричарда Никсона с программной речью полной обвинений в адрес Китая.

Ранее мы писали о том, что на Тайване группа из более чем 20 депутатов от оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент. Это произошло в знак протеста против "тирании" Кабмина.