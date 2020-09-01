В США 250 миллионов долларов выделят на меры по "внушению надежды" в обществе на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Средства, которые выделит Министерство здравоохранения и социальных служб, получит коммуникационное агентство. В его обязанности будет входить принятие различных мер, которые должны будут "внушить надежды" американцам.

Например, речь о проведении различных мероприятий, которые должны убедить граждан США, что те могут вернуться на работу и восстановить экономику. Также агентство должно будет предоставлять обществу информацию о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.

Для этого необходимо использовать инструменты СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений и т.д. Большая часть выделяемой суммы должна быть потрачена до января 2021 года.

Напомним, ранее президент Трамп заявил, что США избавятся от Covid-19 хоть с вакциной, хоть без нее.

Также мы сообщали, что в США впервые зарегистрировали повторное заражение коронавирусом нового типа.