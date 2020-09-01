Первый заместитель руководителя делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отреагировал на волну критики, которая обрушилась на него после заявлений по Донбассу в интервью "Стране". Он подчеркнул, что в части, которая касалась ОРДЛО, цитировал положение Минских соглашений.

Об этом он заявил в комментарии "5 каналу", виде опубликовано в YouTube.

По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова. А представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с предшественниками.

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.

Полное интервью Витольда Фокина, где прозвучало заявление об амнистии, выборах и особом статусе можно прочесть на "Стране".

Также мы писали о критике, которая обрушилась на Фокина со стороны Турчинова, Авакова и других. Мы анализировали, почему "партия войны" обрушилась на Фокина после интервью "Стране".

Кроме того, сообщалось, что после интервью "Стране" Витольда Фокина внесли на "Миротворец".