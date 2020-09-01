Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро поставил в пример Швецию, в которой вместо строгих ограничений вводились мягкие.

Об этом Набарро заявил в интервью новозеландской радиостанции Magic.

Чиновник считает, что ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию. "В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", — пояснил Набарро.

Подход властей европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

Отметим, что весной 2020 года Беларусь и Швеция были двумя европейскими странами, в которых не вводились жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса.

Тем временем в Киеве могут снова закрыть метро и запретить работу общественного транспорта из-за коронавируса. Это случится в том случае, если больницы окажутся не в состоянии оказывать помощь зараженным, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. А президенту Украины Владимиру Зеленскому грозятся майданом на Западной Украине, где сразу несколько городов и районов вошли в "красную зону" распространения коронавируса.