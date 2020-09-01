По состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине зафиксировано уже 123 303 случаев коронавируса, из них 2088 было выявлено в течение последнего дня лета.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из всех подтвержденных случаев Covid-19, которые были задокументированы за все время пандемии, 2605 оказались летальными. 48 пациентов с коронавирусом умерли за прошлые сутки.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).

Напомним, что по состоянию на 31 августа коронавирусом в Украине заразились уже 23 нардепа и семь сотрудников аппарата Верховной Рады.

Также мы писали, что одну из киевских школ закрыли на карантин из-за коронавируса перед самым началом учебного года.