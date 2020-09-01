Сегодня, 1 сентября, возобновляет свою полноценную работу Верховная Рада Украины. Парламентарии соберутся, чтобы провести первое заседание четвертой сессии ВР.

Отметим, что старт работы Рады пройдет позже обычного – в 12:00 вместо 10:00. Такое решение обусловлено тем, что среди нардепов много родителей, чьи дети сегодня сегодня возобновляют обучение в школах.

Согласно плану заседания, которое опубликовано на сайте Верховной Рады, в 12:00 пройдет регистрация парламентариев, официальное открытие четвертой сессии, а после — объявления, заявления, сообщения и предложения от депутатских фракций и групп.

Ранее "Страна" публиковала список тем, которыми займется Рада во время четвертой сессии. Туда вошли госбюджет, референдум и децентрализация. Также "Страна" сообщала, что парламент возьмет паузу в две недели из-за проведения в Украине местных выборов.