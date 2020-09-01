Болгария продлила до конца сентября разрешение для граждан Украины въезжать в страну без тестирования на коронавирус и 14-дневного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Facebook.

"…с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", — говорится в сообщении.

Ранее соответствующие условия въезда для украинцев в Болгарии были введены в конце июля сроком на один месяц — с 31 июля по 31 августа.

Напомним, в самом конце лета стало известно, что одно из главных туристических направлений этого сезона для украинцев— Хорватия — попало в красную зону. "Страна" разбиралась, что это решение значит для украинцев.