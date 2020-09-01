Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в случае победы на грядущих выборах в США его соперника – кандидата от демократов Джо Байдена – Америку ждет революция. Причиной станет приход к власти радикальных левых сил.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

"Демократы потеряли контроль над радикальными левыми. Он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу (...) это революция", — высказал свое мнение американский лидер, добавив, что не знает, кто руководит действиями его оппонента.

Глава Белого дома подчеркнул, что бывший вице-президент не должен баллотироваться на выборы. Отвечая на вопрос о желании его сторонников противостоять протестующим, Трамп заявил, что не хочет этого и оставит эту работу правоохранительным органам.

Напомним, что ранее появилась информация, что американские демократы, которые поддерживают кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, боятся, что антирасистские протесты в США помогут победить президенту Трампу на предстоящих выборах. Демократы считают, что грабежи и насилие в городах во время протестов могут склонить на сторону Трампа нерешительных или колеблющихся американцев.

Напомним, массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции. С тех пор американские копы подстрелили еще нескольких чернокожих и поэтому протесты набирают оборотов.