Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск покинул четвертое и вышел на третье место в списке самых богатых людей мира. Он опередил в списке основателя Facebook Марка Цукерберга, который опустился на четвертую строку рейтинга.

По данным Bloomberg Billionaires Index, который обновляется в конце каждого рыночного дня.

Состояние Маска составило 115 млрд долларов по сравнению с 111 млрд долларов у Цукерберга.

Первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 млрд долларов. Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со 125 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, состояние Маска стремительно выросло в этом году на 87,8 млрд долларов на фоне увеличения стоимости акций Tesla почти на 500%.

Рыночная стоимость Tesla в 454 млрд долларов в настоящее время превышает рыночную стоимость американского розничного гиганта Walmart Inc., крупнейшей компании в США по выручке.

Отмечается, что Маску предстоит еще долгий путь, чтобы стать самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса, по данным Bloomberg оценивается в 202 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе 49-летний Маск присоединился к Цукербергу, Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в клубе самых богатых миллиардеров. Этому способствовало резкое повышение стоимости акций технологических компаний в период пандемии.

Напомним, что 31 августа (30 августа 19:18 по времени Восточного побережья США), компания SpaceX Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с аргентинским спутником связи на борту. Также мы писали, что на выходных миллиардер показал специальный чип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.