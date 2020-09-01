В Днепропетровской области, возле поселка Чапли, обнаружили кучу одежды и обуви из секонд-хенда - размером с фуру, которую выгрузили просто в зеленую зону. В этой куче много хороших вещей, которые можно было бы просто раздать нуждающимся.

Об этом рассказал пользователь Facebook Вадим Шуйдин и разместил на своей странице фотографии.

"Не перестаю удивляться нашему предпринимателю. Почему было просто не раздать? Зачем так наплевательски относиться к природе и к нуждающимся в одежде людям? Апофеоз бессмысленности и малодушия", - написал Шуйдин.

Он добавил, что местные жители уже обнаружили эту огромную свалку вещей и даже пополнили свои шкафы новой одеждой. Однако пользователя беспокоит другое – если эти вещи не уберут или не сожгут, то они будут годами гнить в лесополосе и портить окружающую среду.

"По-моему, на лицо типичное "перепроизводство", как во времена великой депрессии в США, когда сливали в реки молоко и закапывали мясо. Но мы не штаты, даже 30-х годов, у нас достаточно тех, кому эти вещи необходимы. И, конечно, загрязнение природы должно быть жестко наказуемо. А предприниматель мог бы более ответственно вести себя перед законом и совестью", - отметил пользователь.

Фото: Вадим Шуйдін/Facebook

Ранее "Страна" писала о случае в Любешове на Волыни - пока женщина примеряла одежду на рынке, продавец успела реализовать ее одежду как секонд-хенд.