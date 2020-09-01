В Москве был обстрелян автомобиль мужчины, который работает водителем в Управлении делами президента Российской Федерации.

Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент случился на Краснопрудной улице. Туда сотрудник Управделами по имени Юрий Артанов приехал за женой и ребенком. Члены семьи вышли к нему не сразу, поэтому мужчина решил сделать перекур. Пока он кружил у авто с сигаретой, кто-то начал стрелять по машине из окна ближайшего дома.

Юрий понял, что ведется стрельба, но не сразу. Сначала он обратил внимание на странные звуки. Когда он сел в машину и сразу после этого заднее стекло рассыпалось от пули, то осознал, что происходит.

Стрелок уже задержан. Правоохранители выясняют, зачем он обстрелял автомобиль.

Ранее "Страна" приводила рассказ очевидца о недавнем обстреле автобуса националистами, который произошел под Харьковом.

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