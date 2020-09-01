В селе Орловщина Днепропетровской области бывший политик проткнул подростка отверткой за развлечения на школьном дворе.

Об этом Алексей Прокопенко написал в группе "Орлівщинські байки" в Facebook.

"О нападающем известно, что он обвиняемый по другому уголовному делу о мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к взятке в 362 500 долларов США, что рассматривается судами уже 10 лет и сейчас находится в Ленинском районном суде Днепропетровска", - рассказал он.

Отмечается, что бывший депутат сельского совета ударил подростка отверткой в поясницу из-за того, что ребенок с другом ездил на мотоцикле возле школьного стадиона. После неудачной политической карьеры подозреваемый стал преподавать военную подготовку в школе, а позднее стал школьным сторожем, в 2012 году его судили за мошенничество и вымогательство.

Если бы отвертка попала на два сантиметра в сторону, мальчик остался бы без почки, однако инструмент вонзился в бедренную кость. Сейчас парня прооперировали, его жизни ничего не угрожает. А полиция тем временем проводит досудебное расследование о поступке сторожа.

Напомним, в Киеве мужчина ударил своего знакомого ножницами в живот. Перед этим они выпивали и в ходе разговора между ними разгорелся конфликт. Теперь нападавший может получить до 8 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Товарной в частном секторе бывший военный проткнул шампуром знакомого во время распития спиртных напитков после вопроса о том, чей Крым.