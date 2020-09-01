Обучение с 1 сентября в киевской школе №240 "Социум" будет организовано в дистанционном режиме из-за обнаружения Covid-19 у двух педагогов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Сообщается, что заболевшие учителя находились в контакте с 21 работником школы.

"31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы", – говорится в сообщении.

По данным Департамента образования и науки, еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура.

День знаний в школе №240 планируется в формате классных часов онлайн. Само онлайн-обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.

Ранее в МОН объяснили, как действовать директорам школ при подозрении на Covid-19 у сотрудников и учеников.

Также мы писали, что в Житомирской области два медработника повторно заразились коронавирусом.