Исследователи нашли во вьетнамском озере Донг Мо двух черепах Свайно (Rafetus swinhoei), которых считали вымершими после смерти последней самки в 2019 году.

Об этом сообщает природоохранная организация Asian Turtle Program.

После того, как попытка искусственного оплодотворения последней самки вида в апреле 2019 года закончилась ее смертью, вид Свайно считался практически вымершим. Однако ученым удалось сфотографировать еще двух особей этого вида в тайском озере.

Гигантская пресноводная черепаха Rafetus swinhoei является одной из самых редких рептилий в мире. Предполагается, что после изучения особей и определения их пола получится возобновить популяцию вида.

Примечательно, что одно из животных немного меньше и может принадлежать к другому виду, однако предварительные данные о ее весе, вычисленные по размеру головы, дают надежду на то, что поиски особей черепах Свайно, которые продолжались несколько лет подряд, окажутся не напрасны.

Напомним, сотрудники Фонда Большого Барьерного рифа засняли с дрона огромную популяцию зеленых морских черепах. Около 64 000 этих животных мигрируют к острову Рейн (Австралия) для закладки яиц.

Как сообщала "Страна", болотная черепаха раньше встречалась повсеместно, но теперь это животное можно увидеть нечасто. На территории Чернобыльского заповедника вид неплохо себя чувствует, хотя и на Полесье становится редким.