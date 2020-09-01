Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании партии "Вместе".

Штаб распространил видеообращение Бабарико, которое было записано перед его задержанием, которое имело место в июне нынешнего года, передает Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", - сказал Бабарико в видеообращении.

"Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое - проведение конституционной реформы. Это самая главная задача на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Вторая задача, которую решает партия, это объединение гражданских инициатив, сказал Бабрико.

В свою очередь глава штаба Бабрико Мария Колесникова заявила: "Мы сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе".

"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", - сказала Колесникова.

Она сообщила, что в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию новой партии.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко признал наличие авторитарности в Беларуси.

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