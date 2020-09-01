Съезд "Слуги народа": от триумфа – к клоунаде

Политический сезон начался на день раньше старта четвертой сессии Верховной Рады. Вчера правящая партия "Слуга народа" собрала несколько раз откладывавшийся съезд, на котором выступил президент и были представлены кандидаты в мэры крупных городов. Но если выступление Владимира Зеленского действительно подчеркивало статус "слуг" как правящей партии, то список кандидатов в мэры продемонстрировал эволюцию, которую прошла эта партия за 13 месяцев.

Если бы Банковой удалось перенести местные выборы с октября 2020 года на осень 2019-го, то мы бы уже год жили с мэрами-"слугами" во главе большинства городов. Тогда, на волне триумфа Зеленского на президентских выборов и мегауспеха наспех собранной партии на парламентских, местные выборы ждала бы точно такая же участь: бренд "Слуги народа" гарантировал победу почти везде – за исключением Донбасса и Галичины. Но эволюция правящей партии состоит в том, что за год триумф превратился в клоунаду.

Ни в одном из ведущих городов страны у кандидатов от "Слуги народа" шансов нет. В Одессе клоунада имеет буквальный смысл: там от правящей партии в мэры идет легендарный кавээнщик ОГУ Олег Филимонов, но главную роль в сценарии, похоже, играет действующий мэр Геннадий Труханов, с которым власть уже договорилась о взаимодействии.

И это еще хороший сценарий для "слуг", потому что в том же Харькове, где планируется борьба с действующим мэром, все гораздо грустнее.

Против Геннадия Кернеса двинули действующего губернатора Алексея Кучера, но вряд ли может иметь шансы в Первой столице чиновник, который умудрился побить горшки одновременно с мэром Кернесом и главным недругом мэра – бизнесменом Александром Ярославским. Парадокс в том, что предшественница Кучера – Юлия Светличная – и то имеет больше шансов на победу, если пойдет на выборы, несмотря на прошлое губернаторши времен Порошенко.

И Киев с Харьковом – это лишь показательные примеры историй, которых по всей стране можно насобирать сотни. Бренд "Слуги народа" больше не гарантирует победу, а кадров, способных вытянуть этот бренд, практически нет. Поэтому "слугам" нужно спрятать свою гордость и брать пример с Одессы, где вопрос смогли хоть как-то решить.

Власть уже сдает Фокина?

Все больше в клоунаду превращается и мирный процесс на Донбассе. Только если от предвыборной клоунады страдает лишь "Слуга народа", то от "донбасской" - вся страна.

Сейчас, похоже, повторяется история с Сергеем Сивохо, которого позвали в СНБО налаживать контакт с неподконтрольными территориями, а потом уволили после первых же шагов, вызвавших протест у радикалов. Сивохо номер два, похоже, станет бывший премьер Витольд Фокин, который сейчас является замом Леонида Кравчука в Минской переговорной группе.

Фокину тоже поручили налаживание контактов с неподконтрольными территориями, но первые же его серьезные заявления, сделанные в интервью "Стране", вчера были накрыты волной негатива со стороны представителей прошлой власти – как уволенных (Александр Турчинов), так и сохранивших свои посты (Арсен Аваков), а также со стороны бывшей партии власти БПП, реинкарнировавшейся в виде "Евросолидарности".

Больше всего на Фокина нападают за предложение провести всеобщую амнистию (предусмотренную в Минских соглашениях) и за креативную идею предоставить особый статус не только неконтролируемым территориям, но всему Донбассу. В этой идее "бывшие" увидели попытку сдать подконтрольную часть региона сепаратистам, хотя дело обстоит с точностью до наоборот: если на территориях нынешних "республик" провести местные выборы, там явное преимущество получат противники реинтеграции в Украину, а вот если выборы будут проходить по всему Донбассу, то шансов получить лояльную Украине местную власть будет намного больше.

Но эту суть предложения не увидели не только Порошенко и его окружение, а и Офис президента: вчера его глава Андрей Ермак уже открестился от заявлений Фокина. Правда, пока еще мягко – мол, 87-летний экс-премьер в ТКГ "зеленый" и многое не понимает. Но суть уже ясна: Фокина пытаются слить, как слили раньше Сивохо. Потому что налаживание контактов с неподконтрольными территориями невозможно без компромиссов, а к компромиссам власть, запуганная националистами, не готова.

Осудят ли убийц нацгвардейцев?

Вчера прошло пять лет со дня события, которое стало стартовой точкой в вопросе блокирования мирного процесса и запугивания власти: 31 августа 2015 года возле Верховной Рады взорвалась граната, в результате чего погибли три нацгвардейца. Виновники взрыва до сих пор не наказаны.

И это показательно. Когда в 2014-м на Майдане погибали беркутовцы, националисты могли говорить о том, что нельзя наказывать за убийство тех, кто убивал майдановцев. Но пять лет назад погибли нацгвардейцы постмайдановского призыва – то есть те, кто воевал с сепаратистами. Однако и за их убийство никто ответственности пока не понес.

Хотя преступление не было тайным – оно происходило в толпе народа и перед телекамерами. Но нежелание наказывать радикалов-убийц у одних и страх перед радикалами у других уже пять лет приводит к саботажу судебного процесса. Об этой ситуации вчера говорил спикер парламента Дмитрий Разумков, но мало кто верит в то, что даже слова главы Верховной Рады способны что-то изменить.

Между тем именно осуждение тех, кто убил нацгвардейцев, могло бы произвести психологический перелом в обществе и у самой власти, который дал бы возможность возобновить выполнение Минских соглашений, прерванное пять лет тому назад.

Коронавирус: Киев увеличивает койкофонд

Одновременно с политическим сезоном в Украине начинается и новый эпидемический сезон. Как известно, многие эксперты прогнозировали вторую волну коронавируса именно на осень, и эти прогнозы, к сожалению, могут подтвердиться: вчера количество новых случаев заражения вновь было больше двух тысяч, в том числе больше двухсот человек в Киеве.

Правда, в столице власти нашли то ключевое звено, которое позволяет городу жить нормальной жизнью даже в условиях повышенной заболеваемости: вчера стало известно о том, что в столичных больницах увеличивают количество коек, задействованных для больных Covid-19. И пока показатель заполняемости инфекционных отделений не превышает 50%, ситуация действительно не является критичной. А ведь 50% может быть и от 100 коек, и от 100 тысяч – все в руках властей.

Тем временем города из красной зоны карантина продолжают сопротивляться жестким ограничениям. Вслед за Черновцами взбунтовался Ивано-Франковск, правда, более цивилизованно: тамошний мэр Руслан Марцинкив решил запретить действие постановлений правительства через суд.

При этом в самом городе понимают, что ситуация действительно критичная, и школьникам продлили каникулы до середины сентября – то есть как раз на время действия постановления о красной зоне. Но при этом останавливать транспорт местная власть отказывается, понимая, что это негативно ударит и по ее рейтингам.

Между тем и черновицкие, и франковские власти могли бы взять пример с Киева: если значительно увеличить коечный фонд в больницах, то самый главный критерий определения цвета зоны будет в норме. А самое главное: города действительно будут готовы к тому, что их ожидает осенью.

Лукашенко стал невъездным. Пока только в Прибалтику

Но в Украине, по крайней мере, можно предположить, чего ждать осенью. А вот в соседней Белоруссии неопределенность длится уже почти месяц, и выхода из этой ситуации все еще не видно.

Сегодня можно констатировать: Александр Лукашенко чувствует себя увереннее, чем пару недель назад, поскольку оппозиционный блицкриг не удался, а для затяжной войны у протестующих недостаточно ресурсов. Кроме того, силовики Бацьки смогли взять под контроль улицы Минска, не дав образоваться протестным территориям.

Однако взять под контроль умы граждан белорусской власти не удается: протесты в последние выходные по-прежнему были массовыми, а значит, Лукашенко не удалось сделать ничего из того, что может переломить ситуацию в его пользу коренным образом.

Тем временем заграничная "группа поддержки" белорусских оппозиционеров от слов перешла к делам: вчера три прибалтийских государства из бывшего СССР – Латвия, Литва и Эстония – объявили белорусского президента и 29 его соратников персонами нон грата, что является крайней точкой непризнания власти – хуже только интервенция.

Конечно, Бацька вряд ли очень расстроится из-за невозможности съездить в Юрмалу, но следом за прибалтами о скором введении санкций заговорило руководство Евросоюза, а это уже более неприятно – по крайней мере, с политической точки зрения.

Однако пример Венесуэлы показал, что глава государства может удержаться даже в ситуации, когда против тебя Штаты и половина остального мира. У Лукашенко в этом плане ситуация даже лучше: восточная граница прикрыта Россией, которая его победу уже признала. А остальные границы Бацьке придется надолго ставить под жесткий контроль. В том числе и украинскую.