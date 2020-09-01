Во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого нашли нарколабораторию, которая производила метадон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика "метадон". Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн. Сбывался "товар" через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты присылали наркотики по почте, получив перед этим подписку на банковские счета", - написала она.

Готовый товар также предлагали в кальянной "Хаббл баббл". Сейчас задержаны четыре человека, среди которых организатор - совладелец кальян-бара, заведующий лабораторией, который изготавливал наркотическое вещество и два сотрудника кальянной.

По итогам обысков было найдено около трех кг метадона, примерную стоимость которого определили в 1,8 миллион гривен. Задержали подозреваемых на горячем во время продажи килограмма наркотиков на сумму в 700 тысяч гривен.

Видео: Facebook / Ирина Диденко

Напомним, детективы полиции Донецкой области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. В Мариуполе они задержали торговца наркотическими и психотропными веществами в особо крупном размере.

Как сообщала "Страна", Нацполиция раскрыла в Киеве лабораторию по производству метадона, мощности которой позволяли производить около 30 килограмм вещества каждый месяц. Стражи порядка изъяли товара на 2,4 миллиона гривен.