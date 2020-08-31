У государства есть обязанность защищать жизнь человека и расследовать уже совершенные преступления. Но если первая ограничена обстоятельствами конкретного дела, то вторая имеет абсолютный характер без каких бы то ни было условностей.

Об этом идет речь в решении Европейского суда по правам человека, который принял решение по делу "Тершана против Албании" (заявление № 48756/14), передает информационный ресурс "ECHR. Ukrainian Aspect".

Так, в 2009 году неизвестный нападающий облил Дхурату Тершану кислотой. Потерпевшая получила ожоги 25% лица и верхней части тела и впоследствии выехала в Италию для лечения.

Органы прокуратуры Албании начали расследование по факту нападения и сначала подозревали ее бывшего мужа. В квартире последнего был проведен обыск и изъяты ножи. На этом основании мужчину арестовали, но впоследствии отпустили, поскольку оружие оказалось декоративным.

Другие следственные действия (допросы семьи потерпевшей и мужа, изучение записей камер наблюдения, заключения судебно-медицинской и других экспертиз) не дали надлежащего результата. Расследование было приостановлено в феврале 2010 года, когда не удалось ни определить вещество, использованное во время нападения, ни установить личность нападающего. Потерпевшая подавала запросы о ходе расследования, но не получала на них ответы.

Д.Тершана обратилась в Европейский суд по правам человека. Ссылаясь на статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, она, в частности, жаловалась на то, что органы власти Албании не приняли мер для защиты ее от нападения и не провели быстрое и эффективное расследование для установления личности нападающего и его наказания.

Суд в Страсбурге отметил, что согласно Конвенции обязанность государства принимать превентивные меры для защиты лица, жизнь которого находится в опасности, не должна налагать невозможный или непропорциональный груз на органы власти. Действительно, Суд не мог представить, как органы власти Албании могут быть ответственны за неспособность не допустить нападение на заявительницу.

Органам власти не могло быть известно о реальном и непосредственном риске для жизни или физической неприкосновенности женщины, поскольку до нападения она ни разу не уведомляла органы власти, что находится в опасности. Она впервые пожаловалась на насилие бывшего мужа над ней после инцидента с кислотой. Поэтому не было нарушения права на жизнь в связи с позитивной обязанностью органов власти защищать жизнь и физическую неприкосновенность человека.

Вместе с тем в государстве должна существовать определенная процедура эффективного официального расследования, когда существуют основания считать, что лицо получило опасные для жизни повреждения при подозрительных обстоятельствах. Такое расследование должно быть способно выявить причину повреждения и установить ответственных лиц с целью их наказания.

Хотя правоохранители приняли несколько следственных мер, органы власти не смогли установить вещество, использованное для нападения. Также не было получено никаких химических или токсикологических экспертных заключений из-за отсутствия необходимого специализированного оборудования и компетентных экспертов.

Такое состояние дел в сочетании с тем, что заявительнице не предоставлялась информация о ходе расследования, невзирая на запросы с ее стороны, по мнению высоких судей, не мог быть определен как эффективная реакция органов власти на нападение с применением кислоты. Таким образом, имело место нарушение процессуального аспекта статьи 2.

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