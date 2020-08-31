В декрет может уйти не только мама. Папа, бабушка или дедушка малыша также имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Об этом напомнил Минюст в соцсети Facebook.

Собственными средствами предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения зарплаты большей длительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы.

Кроме того, работодатель не имеет права отказать в оформлении декрета мужу, бабушке или дедушке.

Для этого нужно подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка. Если в декрет идет папа, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы мамы о том, что она не ушла в отпуск и не получает пособие.

Можно ли брать отпуск по очереди

Да. Мама может прекратить свой отпуск и выйти на работу, а оставшееся время может использовать папа. Для оформления отпуска папе понадобится заявление, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о том, что мама малыша вернулась на работу.

На кого оформить выплаты на ребенка

Родители младенцев имеют право на помощь при рождении ребенка в размере 41280 грн. В министерстве советуют оформлять выплаты на того из родителей, кто идет в декрет. Государство в течение трех лет уплачивает единый взнос за получателя такой помощи. Следовательно, период отпуска засчитывается маме или папе в страховой стаж.

Если часть отпуска планирует использовать второй из родителей, нужно переоформить выплаты на него, чтобы не потерять страховой стаж.

Оформить помощь можно:

- с помощью сервиса еМалятко в одном из 206 учреждений;

- онлайн на портале Дія;

- лично в управлении соцзащиты населения.

Можно ли выйти на работу во время декрета

Да. В отпуске по уходу за ребенком можно работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

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