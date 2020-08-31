Следователи управления Службы безопасности Украины в Житомирской области начали уголовное производство в связи с подрывом на перегоне "Сокорики-Бехи" железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. Дело квалифицировали как террористический акт.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, транспортировавшего из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы", - отметили в ведомстве.

В СБУ уточнили, по какой статье расследуется попытка подрыва состава: часть 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Инцидент также прокомментировал в Фейсбук глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По его словам, взрыв повредил три метра рельсов.

"К счастью, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции", – написал Бунечко, добавив, что ночью ремонтные бригады будут восстанавливать разрушенные пути.

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