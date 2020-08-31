За разбойное нападение в частный дом с ножом житель Киевской области проведет за решеткой 7 с половиной лет.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Ирпенским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего мужчину за совершение разбойного нападения, соединенного с проникновением в жилище и ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 263 УК Украины). Публичное обвинение в суде поддерживали прокуроры Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры", - указано в сообщении.

Отмечается, что 16 декабря прошлого года в состоянии алкогольного опьянения он с ножом и в балаклаве проник в частный дом, расположенный в одном из сел Вышгородского района. Там он ограбил женщину, украв мобильный телефон и нанеся телесные повреждения жертве.

В зале суда он полностью признал свою вину, после чего его осудили на 7,5 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатской области будут судить группу лиц, которую подозревают в нападении, ограблении и незаконном удержании семьи иностранцев. За содеянное злоумышленники могут сесть за решетку на двенадцать лет.

Как сообщала "Страна" в Печерском районе Киева появился преступник, который нападает на женщин. В августе он набросился на одну из жертв у порога ее дома на бульваре Леси Украинки.