Текущий 2020 год может войти в историю как самый жаркий за все время метеорологических наблюдений. Однако пока он не превзошел действующего рекордсмена - 2016-й.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Российской Федерации Романа Вильфанда.

По словам ученого, есть еще время, чтобы достичь рекордов четырехлетней давности и побить их.

"Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года - самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует… Пока еще есть четыре месяца - подождем", - сказал Вильфанд.

Как писала "Страна", в Киеве ночь на 11 июня 2020 года была самой теплой за последние 140 лет. Температура воздуха не опускалась ниже +20,6 градусов.

Мы также приводили прогноз ученых, по которому следующие 5 лет станут рекордно жаркими.