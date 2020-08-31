В Запорожской области мужчина жестоко расправился с односельчанином, насмерть переехав его на "Газели".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Конфликт между двумя односельчанами произошел ночью у одного из сельских магазинов.

На видео с камер наблюдения видно, как водитель "Газели" резко трогается с места, а его оппонент падает от сильного удара. Пытается встать - его снова сбивает тот же микроавтобус. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя, который пытался убежать, задержали на следующий день - им оказался 42-летний рецидивист. Сначала он пытался скрыться в селе у знакомых, а потом хотел убежать уже на другом авто.

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