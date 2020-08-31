В Харькове водитель сбил на переходе женщину и скрылся с места аварии. Видео
В Харькове мужчина на большой скорости сбил пожилую женщину на переходе и скрылся с места аварии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
При этом момент аварии в Харькове зафиксировала камера автомобиля, который остановился на соседней полосе.
"На видео видно, как пожилая женщина переходит дорогу через нерегулированный пешеходный переход. В это время по улице на бешеной скорости мчится легковушка, сбивает ее с ног и даже не остановившись - летит дальше. 81-летнюю пенсионерку госпитализировали с переломом голени и ушибами. А виновника аварии разыскивает полиция", - говорится в сюжете.
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