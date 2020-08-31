В Кривом Роге неизвестный лег поперек дороги перед проезжающей машиной, чтобы попросить о сигарете.

Соответствующее видео появилось в YouTube на канале пользователя под ником Nevmerden.

"Идиот таким образом просил закурить", - прокомментировал ролик автор кадров.

На кадрах видно, как мужчина стоит посреди дороги, после чего, увидев приближающееся авто, ложится поперек асфальта. Неизвестный прикладывает пальцы к губам, показывая сигарету. Таким образом, как уточняет очевидец, мужчина жестами спрашивает о наличии сигареты.

К счастью, благодаря ремонтным работам на участке дороги, скорость была не высокая и водителю удалось разминуться с отчаявшимся курильщиком, однако тот пытался лежа дотянуться к машине, демонстрируя последнюю надежду на автора видео.

Видео: YouTube: Nevmerden

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