На перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвали железнодорожные пути.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:20.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели и железнодорожники.

Проводился тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.

"Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Продолжается установление всех обстоятельств.

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