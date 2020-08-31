В штабе ООС рассказали, что означает ужесточение карантина на контролируемой Украиной территории для военнослужащих и гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В районе проведения операции Объединенных сил усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 усиливаются меры по профилактике распространения инфекции", - указано в сообщении.

Так, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничат пропуск граждан, у которых нет необходимых документов. Будет продолжен контроль перевозчиков и гражданских по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений.

В отношении военнослужащих будут ужесточены требования соблюдения карантинных мер, останется контроль за избеганием контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением. На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава - обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Они будут открываться позже и закрываться раньше и функционировать по карантинным правилам. Так, летом КПВВ на Донбассе открывались в 06:00 и закрывались в 20:00. В осеннем графике пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться с 07:00 до 18:30. При этом на неподконтрольную территорию будут пропускать до 18:00. Таким образом время работы КПВВ сокращается на 2,5 часа в день.

Как сообщала "Страна", украинцам разъяснили, какие предметы запрещено перевозить на неконтролируемую территорию "ЛДНР", а перевозка каких - ограничена при пересечении линии разграничения.