Адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин сообщил, что он и его подзащитный получили официальный отзыв от президента Украины на иск о защите чести и достоинства градоначальника. Иск был подан в связи с тем, что Владимир Зеленский в мае назвал Бондаренко бандитом, критикуя его за ослабление карантина.

Об этом Цыпин сказал в видеоролике, который выложил на своем Ютуб-канале.

В отзыве глава государства заверил, что не имел в виду мэра, когда произносил фразу: "Я с бандитом за стол не сяду".

Между тем эта фраза прозвучала в следующем контексте.

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - сказал Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Президент в отзыве отметил, что этими словами высказывал отношение к чиновникам, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. То есть те, кто плохо работают, - это бандиты.

Адвокат в ответ пошутил, что Зеленскому, пожалуй, стоит послать толковый словарь.

Также Цыпин напомнил, что президент в мае упомянул о судимостях Бондаренко. Юрист сказал, что суду были представлены справки об отсутствии судимостей у мэра и уголовных производств, в которых фигурировало бы его имя.

По словам Цыпина, он и мэр ждут открытого суда, на котором хотят услышать разъяснения Зеленского из первых уст. Заседание состоится 1 октября в 10:00 в Печерском суде столицы.

Как сообщала "Страна", Бондаренко подал на Зеленского в Печерский районный суд города Киева и потребовал одну гривню моральной компенсации.

Мы также писали, что президент не явился в суд по делу о защите чести мэра Черкасс.