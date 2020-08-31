В Минздраве рассказали, почему важно делать детям прививки перед посещением школы, особенно в условиях пандемии коронавируса и вспышки полиомиелита в Украине, к которой и привело снижение вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Напоминаем! Украина относится к странам с высоким риском вспышки полиомиелита. Центр общественного здоровья рекомендует придерживаться календаря прививок. Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих детей!", - указано в сообщении.

По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно благодаря прививкам в мире удается сохранить от двух до трех миллионов жизней детей.

Вакцинироваться нужно:

Чтобы защитить себя и окружающих;

Так как некоторые люди имеют противопоказания к прививкам - их здоровье зависит от уровня вакцинации населения.

Отмечается, что плановая вакцинация детей во время пандемии коронавируса защитит их от заболеваний, которые можно предотвратить. Соблюдение надлежащих мер инфекционного контроля во время сессий иммунизации позволит свести к минимуму потенциальный риск заражения детей коронавирусом.

Напомним, в Украине напоминают о том, что очень важно проходить вакцинацию от распространенных болезней во время пандемии коронавируса. За 5 месяцев 2020 года только 30% детей в возрасте до года прошли полную вакцинацию для профилактики полиомиелита - опасной детской болезни, от которой можно уберечься только вакцинацией. Это может грозить эпидемией.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, что эпидемию полиомиелита в Украине можно остановить только при массовой вакцинации детей.