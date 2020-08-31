Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" 31 августа провела съезд, посвященный грядущим местным выборам. На ней выступил сам Порошенко, который заявил, что задача его партии на выборах бороться с "Оппозиционной платформой За жизнь". "ОПЗЖ - это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина", - заявил Порошенко.

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" прокомментировали этот выпад в свой адрес и заявили, что Порошенко должен не выступать на съездах, а отвечать в суде за свои преступления.

Заявление "Оппоплатформы" опубликовано на официальном сайте политсилы.

"Накануне местных выборов из политического забытья решил вынырнуть фигурант серии уголовных процессов о коррупции и, по совместительству, лидер партии войны Петр Порошенко. Вдохновить своих оставшихся подельников он решил фантазиями на тему грядущей победы на местных выборах и традиционной клеветой в адрес "Оппозиционной платформы - за жизнь". Полностью обанкротившаяся, потерявшая доверие людей партия войны и ее предводитель должны давать показания в судах, а не выступать на партийных съездах", - считают в "ОПЗЖ".

В партии отметили: единственная причина, по которой Порошенко и его сообщники еще не сидят за решеткой - это сговор с нынешней слабой и безответственной властью.

"Теперь они вместе торгуют украинской землей, крышуют радикалов и проводят "красные линии" на Донбассе вместо переговоров о мире. Старый и новый режим вместе давят на СМИ, обмениваются людьми в избирательных списках и делят хлебные места в доведенных до кризиса государственных компаниях", - констатировали в партии.

Оппозиция заявила, что основным врагом Украины сегодня являются те, кто требует продолжения политики войны и нищеты в доведенной до разорения стране.

Ранее "Страна" рассказывала, что Порошенко раскритиковали его традиционные сторонники - участники АТО.

Мы также писали о требовании "Оппоплатформы" снять запрет на вещание КРТ и прекратить кошмарить 112 и NewsOne.