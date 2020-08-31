Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, в связи в пандемией коронавируса.

В частности, им необходимо сосредоточиться на "четырех основных положениях", которые помогут избежать жестких ограничений в той или иной стране.

Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 31 августа.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, чтобы взять под контроль ситуацию с коронавирусом во всех странах, ведомства и отдельные лица должны сосредоточиться на "четырех основных положениях".

Необходимо предотвратить массовые публичные мероприятия. Сократить количество смертей от коронавируса можно путем защиты граждан, которые находятся в группе риска - пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой". Необходимо соблюдать основные правила - такие как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок. Власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших коронавирусом, а также по отслеживанию их контактов.

По словам Гебрейесуса, общенациональных жестких ограничений можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

Ранее мы сообщали ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой.

Также писали, в ВОЗ пересмотрели рекомендации и теперь советуют носить маски здоровым. Теперь в организации призывают надевать средства индивидуальной защиты в местах, где трудно избежать скученности людей.