В ВОЗ назвали четыре главных положения для открытия границ стран во время пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить катастрофы, в связи в пандемией коронавируса.
В частности, им необходимо сосредоточиться на "четырех основных положениях", которые помогут избежать жестких ограничений в той или иной стране.
Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 31 августа.
"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, чтобы взять под контроль ситуацию с коронавирусом во всех странах, ведомства и отдельные лица должны сосредоточиться на "четырех основных положениях".
- Необходимо предотвратить массовые публичные мероприятия.
- Сократить количество смертей от коронавируса можно путем защиты граждан, которые находятся в группе риска - пожилых людей, лиц с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".
- Необходимо соблюдать основные правила - такие как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и использование масок.
- Власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших коронавирусом, а также по отслеживанию их контактов.
По словам Гебрейесуса, общенациональных жестких ограничений можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.
Ранее мы сообщали ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой.
Также писали, в ВОЗ пересмотрели рекомендации и теперь советуют носить маски здоровым. Теперь в организации призывают надевать средства индивидуальной защиты в местах, где трудно избежать скученности людей.